Франція працює над можливістю вивезення з України зерна сухопутними шляхами

Франція розробляє варіант вивезення з України зерна сухопутними шляхами – через Румунію та Польщу. Про це повідомив міністр сільського господарства Франції Марк Фено в ефірі радіостанції RMC, повідомляє France24.



"Ми вивчаємо можливість того, щоб вивозити зерно наземними шляхами, якщо його не можна перевозити через Чорне море... Зокрема, розглядаємо сухопутні шляхи через Румунію та Польщу", - сказав він.



29 жовтня Росія заявила про свій вихід із «зернової угоди» нібито через атаку України на кораблі Чорноморського флоту.



Водночас ООН, Туреччина та Україна погодили план переміщення 16 суден «зерновим коридором» у Чорному морі. Сторони попередили РФ.