Из 97 котельных Донецкой области уже запущено 89

Более 62% жилищного фонда Донецкой области подключены к теплоснабжению. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.



Он рассказал, что из 97 котельных региона уже запущено 89.



К газоснабжению подключены 15 территориальных общин, 11 общин Донецкой области остаются без газа из-за боевых действий.



По оценке Павла Кириленко, много людей из эвакуации возвращаются на Донетчины, появился такой тренд, но по-прежнему находится в регионе небезопасно.

Ранее руководитель «Донецкоблгаза» Вадим Батий в интервью телеканалу «Донечина TV» сообщил, что в Донецкой области к газоснабжению уже подключили 92% котельных и 32% частных домов.