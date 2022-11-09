З 97 котелень Донецької області вже запущено 89

Понад 62% житлового фонду Донецької області підключено до теплопостачання. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.



Він розповів, що із 97 котелень регіону вже запущено 89.



До газопостачання підключено 15 територіальних громад, 11 громад Донецької області залишаються без газу через бойові дії.



За оцінкою Павла Кириленка, багато людей з евакуації повертаються на Донеччину, з'явився такий тренд, але, як і раніше, знаходиться в регіоні небезпечно.

Раніше керівник «Донецькоблгазу» Вадим Батій в інтерв'ю телеканалу «Донечина TV» повідомив, що в Донецькій області до газопостачання вже підключили 92% котелень та 32% приватних будинків.