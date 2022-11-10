Після відступу з Херсона окупанти рекомендують виїжджати мешканцям Луганщини

Після ситуації в Херсоні і відступу з регіону військ РФ, окупанти рекомендують жителям Луганщини виїжджати. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.



Він зазначив, що незважаючи на це, окупанти не організовують евакуацію з Луганської області.



«ЗСУ рухаються вперед – найближчим часом сподіваюсь зробити матеріали із нових визволених населених пунктів», - написав Гайдай.

Також він розповів, що незважаючи на заяви військ РФ про захоплення Білогорівки, у селі знаходиться ЗСУ, і там ведуться бої виключно за територію, оскільки сам населений пункт окупанти практично знищили.

За словами Гайдая, в районі населених пунктів Кремінна та Сватове окупанти накопичили багато резервів і ситуація там важка.



Глава Луганської ОВА розповів, що із захопленого армією РФ Сєвєродонецька окупанти вивозять награбоване майно та викрадені автомобілі, і все це, за його словами, відбувається під прикриттям представників так званих «органів державної безпеки». Також окупанти у своїх цілях використовують десятки тисяч квартир, залишених мешканцями міста.

«Важка ситуація у Кремінній. Газ там є в половині міста – де розподільча система залишилася неушкодженою. У тих районах, де її росіяни зруйнували ще навесні, подачу блакитного палива ніхто не відновлював – минуло більше ніж півроку. Ліки можна придбати лише в одній аптеці, яка залишилася працювати. У продуктових магазинах, як і раніше, значні проблеми з асортиментом товару», - розповіли у Луганській ОВА.

Крім того, за даними адміністрації, у деяких громадах Луганської області окупанти посилюють фільтраційні заходи. Навели приклад, як в одній із лікарень Новопскова встановили відеокамери з можливістю запису аудіо, а співробітникам наказали вести невимушені бесіди з відвідувачами, щоб виявити «зрадників».

Раніше глава Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що на підконтрольній українській владі частині регіону за минулу добу в результаті обстрілів з боку російських сил загинули троє мирних жителів.