Депутати «Єдиної Росії» потрапили під обстріл у Луганській області

Російські депутати з «Єдиної Росії» потрапили під обстріл у тимчасово окупованому Лисичанську в Луганській області. Про це повідомляють російські ЗМІ 10 листопада.



Секретар генради «Єдиної Росії» Андрій Турчак, керівник виконкому партії та заступник секретаря Олександр Сідякін, депутати Артем Туров та Артем Бічаєв потрапили під масований обстріл, коли везли техніку російським окупантам. На цей раз жертв і постраждалих серед російських депутатів немає.

20 жовтня під обстріл на переправі в окупованому Херсоні потрапила колона машин із журналістами двох місцевих проросійських телеканалів.



23 жовтня російський воєнкор-пропагандист Семен Пегов отримав поранення під Донецьком.