Резников рассказал, сколько шлемов и бронежилетов для ВСУ есть в резерве

В Украине создан резерв шлемов и бронежилетов для ВСУ. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.



Резников напомнил, какой была ситуация с обеспечением военных шлемами и бронежилетами в марте и апреле.



«На весь киевский гарнизон прошлой зимой официально находился в резерве… один шлем. Стартовать пришлось именно в такой реальности. По состоянию на 17 ноября 2022 Министерство обороны не только обеспечило текущие потребности ВСУ, но и сформировало и уже пару месяцев поддерживает для армии резерв в виде более 200 тысяч бронежилетов и более 100 тысяч шлемов», — сообщил министр.



По его словам, резерв будет постепенно расти в соответствии с запросами ВСУ. Кроме того, в следующем году Украина будет способна самостоятельно обеспечить все Силы обороны бронежилетами и шлемами. Импорт по необходимости может стать точечным дополнением.



Резников привел в пример шлемы и бронежилеты украинского производства, соответствующие 4 и 6 классу защиты по стандартам НАТО. В Украине отсутствует возможность производить только один специфический компонент.



Также украинские производители создавали новые образцы.



«Разработан бронежилет специально для наших защитниц с учетом антропологических особенностей, со средствами для перераспределения нагрузки и т.д. Ему нет аналогов. После завершения цикла испытаний он пойдет в войска. Также сейчас тестируется бронежилет 6 класса защиты с керамическими плитами и рядом новаций, которые снижают нагрузку на спину и позволяют одним движением быстро сбросить защиту», — проинформировал глава Минобороны.