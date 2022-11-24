«ArcelorMittal Кривой Рог» из-за обстрелов энергоинфраструктуры приостановил производство

Криворожский горно-металлургический комбинат ПАО «ArcelorMittal Кривой Рог» из-за ракетного обстрела объектов критической инфраструктуры в стране критически ограничило потребление электроэнергии и приостановило большинство производственных процессов. Об этом сообщает пресс-служба компании.



«АМКР временно прекратил выплавку стали и производство проката. Сейчас в работе остаются только коксовые батареи №5, 6. Еще две коксовые батареи (№3,4) и доменная печь №6 находятся в режиме горячей консервации. Оба карьеры предприятия и фабрики ГОКа – обесточены», - говорится в сообщении.



Также сообщается, что 106 шахтеров, которые из-за обесточивания шахты оставались под землей, выведены на поверхность.



«Предприятие вернется в нормальный режим работы предприятия, как только специалистам удастся восстановить энергетическую инфраструктуру Украины», - констатируется в пресс-релизе.



Имеющихся объемов электроэнергии недостаточно, чтобы поддерживать производство даже на уровне 20% мощности.