ArcelorMittal Кривий Ріг через обстріл енергоінфраструктури призупинив виробництво

Криворізький гірничо-металургійний комбінат ПАТ «ArcelorMittal Кривий Ріг» через ракетний обстріл об'єктів критичної інфраструктури в країні критично обмежив споживання електроенергії та призупинив більшість виробничих процесів. Про це повідомляє прес-служба компанії.



«АМКР тимчасово припинив виплавку сталі та виробництво прокату. Зараз у роботі залишаються лише коксові батареї №5, 6. Ще дві коксові батареї (№3,4) та доменна піч №6 перебувають у режимі гарячої консервації. Обидві кар'єри підприємства та фабрики ГЗК – знеструмлені», - йдеться у повідомленні.



Також повідомляється, що 106 шахтарів, які через знеструмлення шахти залишалися під землею, виведено на поверхню.



«Підприємство повернеться до нормального режиму роботи підприємства, як тільки фахівцям вдасться відновити енергетичну інфраструктуру України», - констатується у прес-релізі.



Наявних обсягів електроенергії недостатньо, щоб підтримувати виробництво навіть на рівні 20% потужності.