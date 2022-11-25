Фракції Німеччини домовилися визнати Голодомор в Україні геноцидом — Кулеба

Усі демократичні фракції Німеччини домовилися про те, що наступного тижня буде ухвалено важливу спільну резолюцію про Голодомор в Україні. Про це повідомив голова українського МЗС Дмитро Кулеба.

«Вирішено: Бундестаг розцінює це як геноцид», - написав він у своєму Twitter.

Голодомор офіційно визнали геноцидом українського народу у парламентах Ірландії, Румунії та Молдови.

Раніше у Forbes порахували, що за 9 місяців війни РФ втратила в повномасштабній війні проти України техніки на 20,8 мільярда доларів.