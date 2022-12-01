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Пушилин говорит, что не может регулировать цены на недвижимость и автомобили в Донецке

01 декабря 2022, 22:39

Пушилин говорит, что не может регулировать цены на недвижимость и автомобили в Донецке

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что оккупационные власти не способны регулировать цены на недвижимость и автомобили. По его словам, цены определяет рынок.

Тем не менее, оккупационные власти хотят запустить строительство нового жилья, полагая, что таким образом им удастся снизить цены на недвижимость. Пушилин заверил, что уже есть ряд инвесторов, которые готовы  вкладывать деньги в строительство, но не уточнил, речь идет об инвесторах с оккупированных территорий Донецкой области или из РФ.

По словам Пушилина, сейчас жители временно оккупированной территории Донецкой области жалуются на то, что им приходится растаможивать машины, которые едут из России, по ставке РФ, а не группировки «‎ДНР». Пушилин пообещал решить данный вопрос, не уточнил, как и когда.

Кроме того, глава группировки «ДНР» в очередной раз пообещал жителям временно оккупированных территорий Донецкой области, что цены на продукты не будут превышать цены в Ростовской области (РФ). По его словам, с 1 января вопрос высоких цен на продукты будет закрыт, они не будут выше, чем в Ростовской области.

Жители временно оккупированного Донецка недовольны высокими ценами.

В группировке «‎ДНР» будут увольнять сотрудников оккупационной администрации за некачественную работу, а также наберут «‎дополнительных вице-премьеров».

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