Пушилін каже, що не може регулювати ціни на нерухомість та автомобілі у Донецьку

Глава угрупування «ДНР» Денис Пушилін заявив, що окупаційна влада не здатна регулювати ціни на нерухомість та автомобілі. З його слів, ціни визначає ринок.



Тим не менш, окупаційна влада хоче запустити будівництво нового житла, вважаючи, що таким чином їм вдасться знизити ціни на нерухомість. Пушилін запевнив, що вже є низка інвесторів, які готові вкладати гроші в будівництво, але не уточнив, йдеться про інвесторів із окупованих територій Донецької області чи з РФ.



За словами Пушиліна, зараз жителі тимчасово окупованих територій Донецької області скаржаться на те, що їм доводиться розмитнювати машини, які їдуть з Росії, за ставкою РФ, а не угруповання ДНР. Пушилін пообіцяв вирішити це питання, але не уточнив, як і коли.



Крім того, голова угруповання «ДНР» вкотре пообіцяв мешканцям тимчасово окупованих територій Донецької області, що ціни на продукти не перевищуватимуть ціни у Ростовській області (РФ). За його словами, з 1 січня питання високих цін на продукти буде закрито, вони не будуть вищими, ніж у Ростовській області.

Мешканці тимчасово окупованого Донецька незадоволені високими цінами.



У угрупованні «ДНР» звільнятимуть співробітників окупаційної адміністрації за неякісну роботу, а також наберуть «додаткових віце-прем'єрів».