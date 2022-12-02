Киево-Печерская Лавра стала монастырем ПЦУ

Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра зарегистрирована в Едином государственном реестре как мужской монастырь Православной Церкви Украины, сообщает пресс-служба ПЦУ.



Отмечается, что устав монастыря был зарегистрирован 1 декабря, а уже 2 декабря сведения о нем были внесены в Единый реестр (номер юрлица в реестре – 45081205).



В ПЦУ добавляют, что возглавлять монастырь как юридическое лицо будет Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний (Сергей Думенко), который по должности «является священно-архимандритом, то есть каноническим и духовным руководителем Киевской Лавры».



Ранее Лавра была зарегистрирована на балансе Украинской православной церкви. Служба безопасности Украины в октябре начала активно проводить обыски в зданиях УПЦ МП в разных областях Украины – и следственные действия продолжаются.



СНБО ввел санкции против священнослужителей УПЦ МП, в частности наместника Киево-Печерской Лавры Павла (Лебедя) и экс-нардепа Вадима Новинского.



Кабмину также поручено внести в двухмесячный срок на рассмотрение Верховной Рады законопроект о невозможности деятельности в Украине аффилированных с центрами влияния в РФ религиозных организаций.



Кроме того, проверить наличие правовых оснований и соблюдения условий использования религиозными организациями имущества, которое находится на территории Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника.



СНБО также поручило Государственной службе по этнополитике провести религиоведческую экспертизу Устава об управлении Украинской православной церкви на наличие церковно-канонической связи с Московским патриархатом.