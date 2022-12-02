Києво-Печерська Лавра стала монастирем ПЦУ

Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру зареєстровано у Єдиному державному реєстрі як чоловічий монастир Православної Церкви України, повідомляє прес-служба ПЦУ.



Зазначається, що статут монастиря було зареєстровано 1 грудня, а вже 2 грудня відомості про нього було внесено до Єдиного реєстру (номер юрособи у реєстрі – 45081205).



У ПЦУ додають, що очолювати монастир як юридичну особу буде Митрополит Київський та всієї України Єпіфаній (Сергій Думенко), який за посадою «є священно-архімандритом, тобто канонічним та духовним керівником Київської Лаври».



У свою чергу міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко розповів, що відбулася зміна назви та уточнення адреси монастиря, який належить ПЦУ та знаходиться на території Верхньої Лаври.



«Вся Києво-Печерська Лавра є державною власністю. Верхня – це заповідник, де розташовані музеї. Нижню Лавру було передано УПЦ на невизначений термін в епоху Януковича. На території Верхньої Лаври є ще один монастир, назва якого була змінена і сьогодні зареєстрована», – пояснив Ткаченко.



Секретар Ради національної безпеки України Олексій Данилов не підтвердив переходу Києво-Печерської Лаври Православної Церкви України.



«Лавра – це власність всього народу. Я не бачив, що держава дала змогу користуватись приміщеннями. Будь-хто може зареєструвати громадську організацію на будь-яку адресу, але має бути згода власника. Ні Кабмін, ні будь-хто інший таких документів не приймав», – сказав Данилов у п'ятницю ввечері в ефірі «Настоящего времени». – Передати храми неможливо. Потрібно розібратися, що там відбувається. В указі все прописано, що має статися», – сказав він.



При цьому, за його словами, «якщо буде доведено, що ця організація співпрацює з РФ, вони будуть закриті та заборонені на території нашої держави».

Раніше Лавру було зареєстровано на балансі Української православної церкви. Служба безпеки України у жовтні почала активно проводити обшуки в будинках УПЦ МП у різних областях України – і слідчі дії продовжуються.



РНБО ввела санкції проти священнослужителів УПЦ МП, зокрема намісника Києво-Печерської Лаври Павла (Лебедя) та екс-нардепа Вадима Новинського.



Кабміну також доручено внести у двомісячний термін на розгляд Верховної Ради законопроект про неможливість діяльності в Україні афілійованих із центрами впливу до РФ релігійних організацій.



Крім того, перевірити наявність правових підстав та дотримання умов використання релігійними організаціями майна, що знаходиться на території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.



РНБО також доручила Державній службі з етнополітики провести релігієзнавчу експертизу Статуту про управління Української православної церкви на наявність церковно-канонічного зв'язку із Московським патріархатом.