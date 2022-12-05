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В Бахмуте без света и тепла остаются 12 тысяч человек

05 декабря 2022, 20:16

В Бахмуте без света и тепла остаются 12 тысяч человек

В прифронтовом Бахмуте Донецкой области остаются 12 тысяч жителей. Еще 69 тысяч человек эвакуировались. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

«Большая часть жителей Бахмута выехала, эвакуировалась, потому что это прямая угроза жизни и здоровью. Сейчас там около 12 тысяч жителей. По состоянию на 24 февраля текущего года в Бахмуте проживала 81 тысяча человек», – рассказал Кириленко в эфире национального телемарафона в понедельник.

По его словам, электро- и газоснабжение в Бахмуте отсутствует, однако для оставшихся жителей закуплены генераторы, дрова и другие средства отопления.

«Конечно, электроснабжение, газообеспечение просто невозможно восстановить – если идет восстановление электроснабжения, враг умышленно именно бьет по линиям электросетей для того, чтобы не было электропитания. Но альтернативные источники от генераторов до дров, до альтернативных видов отопления, они закуплены как из местного бюджета, также есть соответствующая государственная субвенция», – рассказал Кириленко.

Как сообщалось, российские военные не оставляют попытку оккупировать Бахмут – город регулярно подвергается обстрелам. 

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