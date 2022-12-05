У Бахмуті без світла та тепла залишаються 12 тисяч людей

У прифронтовому Бахмуті Донецької області залишаються 12 тисяч мешканців. Ще 69 тисяч людей евакуювалися. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



«Більшість жителів Бахмута виїхала, евакуювалася, бо це пряма загроза життю та здоров'ю. Нині там близько 12 тисяч жителів. Станом на 24 лютого поточного року в Бахмуті проживало 81 тисячу осіб», – розповів Кириленко в ефірі національного телемарафону у понеділок.



За його словами, електро- і газопостачання в Бахмуті відсутнє, проте для мешканців закуплені генератори, дрова та інші засоби опалення.



«Звичайно, електропостачання, газозабезпечення просто неможливо відновити – якщо йде відновлення електропостачання, ворог навмисне саме б'є лініями електромереж для того, щоб не було електроживлення. Але альтернативні джерела від генераторів до дров, до альтернативних видів опалення вони закуплені як з місцевого бюджету, також є відповідна державна субвенція», – розповів Кириленко.



Як повідомлялося, російські військові не залишають спробу окупувати Бахмут – місто регулярно зазнає обстрілів.