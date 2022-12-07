Весною ЗСУ будуть у звільненому Севастополі, Донецьку та Луганську — Данилов

Навесні Збройні сили України увійдуть у звільнені Севастополь, Донецьк та Луганськ. Про це у Twitter заявив секретар РНБО Олексій Данилов.



За його словами, зима стане ключовим етапом у боротьбі за незалежність України.



«6 грудня 1919 року розпочався Зимовий похід армії УНР. 6 грудня 2022 року він продовжився і закінчиться Українською весною у звільненому Севастополі, Донецьку і Луганську. Українська зима – ключовий етап Великої війни за Незалежність. З Днем Збройних сил України!» – написав Данилов.

Раніше у Повітряних Силах ЗСУ повідомили, що в ніч з 6 на 7 грудня збили 14 дронів-камікадзе «Shahed-136/131» армії РФ.