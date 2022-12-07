ВСУ сбили 14 дронов-камикадзе «Shahed-136/131» армии РФ

В ночь с 6 на 7 декабря 2022 года, после трехнедельной паузы, российские оккупанты вновь атаковали Украину дронами-камикадзе «Shahed-136/131». Об этом сообщили в Воздушных Силах ВСУ.

Отмечается, что военными всего было обнаружено 14 баражирующих боеприпасов, которые направлялись ориентировочно с юго-восточного направления.

«Подразделениями противовоздушной обороны воздушного командования «Восток» Воздушных Сил уничтожено 11 «шахедов», еще 3 дрона на восточном направлении сбило ПВО Сухопутных войск», - рассказали в ВСУ.

Кроме того, противовоздушной обороной сбит один БПЛА «Орлан-10» и еще 2 вражеских беспилотника оперативно-тактического уровня.

Также в ВСУ рассказали, что Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 22 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 4 удара по позициям зенитных ракетных комплексов противника.

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