В публичном доступе их нет: Где узнать адреса прифронтовых «Пунктов несокрушимости»

В Украине обустроены 5374 «Пункта несокрушимости» («Пункти незламності»). Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилла Тимошенко.



По его словам, российские силы продолжают обстрелы Херсонской области.



«Под прицелом — инфраструктурные объекты и жилые дома. Поэтому продолжаем разворачивать все больше "Пунктов несокрушимости" и на Херсонщине, и по всей Украине», — сказал Тимошенко.



По его словам, в каждом пункте есть генератор. Также замглавы ОП отметил, что в Telegram запущен чат-бот, с помощью которого можно получить информацию о ближайшем пункте и услугах в нем.



«Адреса пунктов, которые расположены рядом с линией боевых действий, можно узнать в органах местного самоуправления. В публичном доступе их нет из соображений безопасности», — подчеркнул Тимошенко.