У публічному доступі їх немає: Де дізнатися адреси прифронтових «Пунктів незламності»

В Україні облаштовано 5374 «Пункти незламності». Про це повідомив заступник очільника Офісу президента Кирило Тимошенко.



За його словами, російські сили продовжують обстріл Херсонської області.



«Під прицілом — інфраструктурні об'єкти та житлові будинки. Тому продовжуємо розгортати все більше "Пунктів незламності" і на Херсонщині, і по всій Україні», — сказав Тимошенко.



За його словами, у кожному пункті є генератор. Також заступник голови ОП зазначив, що в Telegram запущено чат-бот, за допомогою якого можна отримати інформацію про найближчий пункт і послуги в ньому.



«Адреси пунктів, які розташовані поряд з лінією бойових дій, можна дізнатися в органах місцевого самоврядування. У публічному доступі їх немає з міркувань безпеки», — наголосив Тимошенко.