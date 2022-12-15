ВСУ выбили оккупантов из нескольких кварталов Бахмута — ВСУ

46-я бригада вчера выбила российские войска из нескольких кварталов Бахмута. Об этом в эфире телеканала «Киев» сообщил военнослужащий ВСУ, депутат Киевсовета Александр Погребиский.

«Президент отметил 46-ю бригаду, это моя бригада, где я прохожу службу. Мы вчера контратаковали позиции врага и выбили его из нескольких кварталов Бахмута. Теперь его там нет. Буквально еще два дня назад они заняли эти позиции. Нам была поставлена задача выбить врага с этих позиций, задача была выполнена десантно-штурмовыми войсками», - сказал он.