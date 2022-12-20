В село в Курской области РФ прилетели снаряды, горит дом

Курская область РФ. Фото: Романа Старовойта

В селе Махновка в Суджанском районе Курской области РФ упало не менее четырех снарядов. Об этом сообщил губернатор Курской области РФ Роман Старовойт.



«Система смс-оповещения сработала оперативно. Одна женщина пострадала. Повреждены три дома. Один из них серьезно разрушен, сейчас он горит. Восстановлению дом не подлежит», — написал Старовойт.



Он добавил, что все спецслужбы на месте, пожарные борются с огнем, и пообещал жителям помощь.

Напомним, в российской республике Чувашия произошел взрыв на магистральном газопроводе Уренгой-Помары-Ужгород. Три человека погибли и один пострадал.