В центре Мелитополя взорван автомобиль

В центре Мелитополя взорвали авто оккупантов. Фото: Местные Telegram-каналы

В центре захваченного войсками РФ Мелитополя прогремел мощный взрыв. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.



Со ссылкой на информацию очевидцев он рассказал, что взорвался автомобиль, которым пользовались оккупанты.

«Что касается пассажиров и их состояния, информация уточняется», - написал Федоров.



Военкоры оккупантов сообщают, что в машине были взорваны двое сотрудников спецслужб РФ.



«Предположительно двух сотрудников спецслужб взорвали в Мелитополе возле парка Горького. СВУ было заложено в автомобиль Рено Дастер. Оба сотрудника тяжело ранены, у одного отрыв конечности», - написали они.

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