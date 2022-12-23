У центрі Мелітополя підірвано автомобіль

У центрі Мелітополя була підірвана автівка окупантів. Фото: Місцеві Telegram-канали

У центрі захопленого військами РФ Мелітополя пролунав потужний вибух. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.



З посиланням на інформацію очевидців він розповів, що вибухнув автомобіль, яким користувалися окупанти.

«Щодо пасажирів та їхнього стану інформація уточнюється», - написав Федоров.



Військові кореспонденти окупантів повідомляють, що в автівці було підірвано двох співробітників спецслужб РФ.



«Ймовірно, двох співробітників спецслужб підірвали в Мелітополі біля парку Горького. СВУ було закладено в автомобіль Рено Дастер. Обох співробітників важко поранено, в одного відрив кінцівки», - написали вони.

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