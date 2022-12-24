Пожар в шахте на Донетчине: Пять горняков в тяжелом состоянии в больнице

В Донецкой области произошел пожар на шахте, пострадали пять человек. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.



По данным следствия, 23 декабря около 19:20 на одном из конвейерных штреков добывающего участка №2 Публичного акционерного общества ШУ «Покровское» произошел пожар. В результате пострадали пять работников в возрасте от 27 до 38 лет. Шахтеры с ожогами от 30% до 60% дыхательных путей в тяжелом состоянии доставлены в больницы.



По предварительным данным, на шахте произошел выброс метана. Сейчас тушение пожара все еще продолжается. На месте работают горноспасатели из Павлограда и Мирнограда. Устанавливаются все обстоятельства происшествия. Проводится досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, если оно повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины).