Пожежа в шахті на Донеччині: П'ятеро гірників у важкому стані в лікарні

У Донецькій області сталася пожежа на шахті, постраждали п'ятеро людей. Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.



За даними слідства, 23 грудня близько 19:20 на одному з конвеєрних штреків видобувної дільниці №2 Публічного акціонерного товариства ШУ «Покровське» сталася пожежа. Через це постраждали п'ять працівників віком від 27 до 38 років. Шахтарі з опіками від 30% до 60% дихальних шляхів у важкому стані доправлені до лікарень.



За попередніми даними, на шахті стався викид метану. Наразі гасіння пожежі все ще триває. На місці працюють гірничорятувальники з Павлограда та Мирнограда. Встановлюються всі обставини події. Проводиться досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки при виконанні робіт з підвищеною небезпекою, якщо воно спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України).