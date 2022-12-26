Армия РФ обстреляла ряд населенных пунктов Харьковской области

За минувшие сутки оккупанты минометами и артиллерией обстреляли населенные пункты Стрелечья, Старицу, Землянку, Устиновку, Ольховатку, Чугуновку, Новомлынск и Каменку Харьковской области. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Также, по его словам, оккупанты продолжают интенсивные обстрелы на Купянском направлении. Обстреляны Двуречная, Кисловка, Котляровка, Берестово и др.

«В Купянском районе в пгт Двуречная из-за вражеских обстрелов был поврежден дом, а также произошел пожар на территории хозяйственных построек на площади 250 кв. м. Обошлось без пострадавших», - рассказал Синегубов.

Со ссылкой на данные Областного центра экстренной медицинской помощи глава Харьковской ОВА сообщил, что в Волчанске госпитализирована 72-летняя женщина, которая накануне получила осколочное ранение.

«Продолжается гуманитарное разминирование области. За сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 49 взрывоопасных предметов», - расскакзали в Харьковской ОВА.

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