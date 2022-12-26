Армія РФ обстріляла декілька населених пунктів Харківської області

За минулу добу окупанти мінометами та артилерією обстріляли населені пункти Стрілеча, Стариця, Землянки, Устинівка, Вільхуватка, Чугунівка, Новомлинськ та Кам’янка Харківської області. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Також, за його словами, окупанти продовжують інтенсивні обстріли на Куп'янському напрямку. Обстріляні Дворічна, Кислівка, Котлярівка, Берестове та ін.

«У Куп’янському районі в смт Дворічна через ворожі обстріли було пошкоджено будинок, а також сталася пожежа на території господарчих споруд на площі 250 кв. м. Обійшлося без постраждалих», - розповів Синєгубов.

З посиланням на дані Обласного центру екстреної медичної допомоги голова Харківської ОВА повідомив, що у Вовчанську госпіталізовано 72-річну жінку, яка напередодні отримала осколкове поранення.

«Продовжується гуманітарне розмінування області. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 49 вибухонебезпечних предметів», - розповіли у Харківській ОВА.

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