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У Куршевелі затримано колишнього нардепа Костянтина Жеваго, готуються документи на екстрадицію – ГБР

28 грудня 2022, 14:22

У Куршевелі затримано колишнього нардепа Костянтина Жеваго, готуються документи на екстрадицію – ГБР

На запит української сторони на гірськолижному курорті у французьких Альпах Куршевель затримано українського бізнесмена та колишнього народного депутата Костянтина Жеваго. Про це повідомили у ДБР.

Уточнюється, що «після спроб оскаржити правомірність затримання, фігурант погодився піти разом із представниками компетентних органів Франції».

Обрання екстрадиційного арешту Жеваго у суді міста Шамбері заплановано на середу, 28 грудня.

"В даний час готується необхідний пакет документів для його екстрадиції з Французької Республіки в Україну", - зазначають у повідомленні.

У Бюро нагадують, що в рамках розслідування кримінального провадження Жеваго було повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, також підозри пред'явлено низці топ-менеджерів банку.

«Вони організували механізм розтрати $113 млн фінансової установи, чим завдали шкоди інтересам держави та вкладників банку. На сьогодні накладено арешт на майно підозрюваного олігарха, а також пов'язаних із ним юридичних осіб. Зокрема акції його підприємств на сотні мільйонів гривень - корпоративні права товариств, 26 об'єктів нерухомості. Також накладено арешт на майно інших юридичних осіб, пов'язаних із колишнім депутатом. Серед іншого, це 14 майнових комплексів, 21 частина майнових комплексів, 30 нежитлових приміщень, 10 квартир», - зазначається в повідомленні.

У жовтні 2020 року заарештовані активи вартістю понад 300 млн гривень було передано до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).

У листопаді співробітники ДБР проводили обшуки на підприємствах, які мають відношення до Жеваго, перевірялася можлива колаборація з ворогом.

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