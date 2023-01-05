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Армией РФ за сутки уничтожены 13 гражданских объектов Донецкой области

05 января 2023, 11:26

Армией РФ за сутки уничтожены 13 гражданских объектов Донецкой области

Армией РФ за сутки уничтожены 13 гражданских объектов Донецкой области. Фото: Полиция Донецкой области Армией РФ за сутки уничтожены 13 гражданских объектов Донецкой области. Фото: Полиция Донецкой области

Армия России минувшие сутки продолжила обстреливать жилые кварталы и критическую инфраструктуру Донецкой области. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области, отметив, что из-за обстрелов есть погибшие и раненые мирные жители.

Оккупанты атаковали 8 населенных пунктов региона – города Авдеевка, Бахмут, Курахово, Часов Яр, Соледар, села Каменка, Веселое, Красногоровка. 16 ударов войска РФ нанесли по Авдеевке.

За сутки уничтожены и повреждены 13 гражданских объектов Донецкой области – жилые дома, магазины, трансформаторы.

«В результате артиллерийских обстрелов Бахмута погибли две пожилые женщины, есть раненые. Травмирован человек в Соледаре: россияне попали в многоквартирный дом. Подвергся артударам город Курахово, где повреждены по меньшей мере 6 частных домов, два магазина, торговый павильон, критическая инфраструктура», - рассказали правоохранители.

Отмечается, что из артиллерии и танков оккупанты били по Авдеевке.

Полиция задокументировала военные преступления войск РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.

Также сообщается, что с помощью полиции были эвакуированы из Донецкой области ещё 60 человек, с начала обязательной эвакуации – более 34315 человек, среди них 5091 – дети, 1995 – люди с инвалидностью.

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