Армією РФ за добу знищено 13 цивільних об'єктів Донецької області. Фото: Поліція Донецької області

Армія Росії минулої доби продовжила обстрілювати житлові квартали та критичну інфраструктуру Донецької області. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Донецької області, зазначивши, що через обстріл є загиблі та поранені мирні жителі.



Окупанти атакували 8 населених пунктів регіону – міста Авдіївка, Бахмут, Курахове, Часів Яр, Соледар, села Кам'янка, Веселе, Красногорівка. 16 ударів війська РФ завдали по Авдіївці.



За добу знищено та пошкоджено 13 цивільних об'єктів Донецької області – житлові будинки, магазини, трансформатори.

«Внаслідок артилерійських обстрілів Бахмута загинули дві літні жінки, є поранений. Травмовано людину в Соледарі: росіяни поцілили в багатоквартирний будинок. Зазнало артударів місто Курахове, де пошкоджено щонайменше 6 приватних будинків, два магазини, торговельний павільйон, критичну інфраструктуру», - розповіли правоохоронці.

Зазначається, що з артилерії та танків окупанти били по Авдіївці.

Поліція задокументувала військові злочини військ РФ і спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.



Також повідомляється, що за допомогою поліції було евакуйовано з Донецької області ще 60 осіб, з початку обов'язкової евакуації – понад 34 315 осіб, серед них 5091 – діти, 1995 – люди з інвалідністю.

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