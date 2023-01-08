Соледар не перешел под контроль войск России, заявили в ВСУ

За Соледар идут тяжелые бои, но город не перешел под контроль войск России. Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.



«Вблизи Соледара идут жестокие и тяжелые бои. Там работает наш легендарный десант и некоторые другие силы обороны. Ситуация постоянно контролируется командованием фронта», — сказал Череватый в эфире телеканала «Эспрессо».



Он добавил, что украинские подразделения «делают все возможное, чтобы улучшить ситуацию в городе».



«Город Соледар не находится под контролем российской армии», — подчеркнул он .



Комментировать вопрос контроля над важными транспортными артериями вокруг Соледара Череватый не стал, отметив лишь, что «есть и наш контроль, и контроль врага».



Генштаб ВСУ в своей вечерней сводке ситуация вокруг Соледара не комментировал.