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Соледар не перешел под контроль войск России, заявили в ВСУ

08 января 2023, 19:48

Соледар не перешел под контроль войск России, заявили в ВСУ

За Соледар идут тяжелые бои, но город не перешел под контроль войск России. Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

«Вблизи Соледара идут жестокие и тяжелые бои. Там работает наш легендарный десант и некоторые другие силы обороны. Ситуация постоянно контролируется командованием фронта», — сказал Череватый в эфире телеканала «Эспрессо».

Он добавил, что украинские подразделения «делают все возможное, чтобы улучшить ситуацию в городе».

«Город Соледар не находится под контролем российской армии», — подчеркнул он .

Комментировать вопрос контроля над важными транспортными артериями вокруг Соледара Череватый не стал, отметив лишь, что «есть и наш контроль, и контроль врага».

Генштаб ВСУ в своей вечерней сводке ситуация вокруг Соледара не комментировал.

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