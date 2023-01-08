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Соледар не перейшов під контроль військ Росії, заявили у ЗСУ

08 січня 2023, 19:48

Соледар не перейшов під контроль військ Росії, заявили у ЗСУ

За Соледар ідуть важкі бої, але місто не перейшло під контроль військ Росії. Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

«Поблизу Соледара йдуть жорстокі та важкі бої. Там працює наш легендарний десант та деякі інші сили оборони. Ситуація постійно контролюється командуванням фронту», — сказав Череватий в ефірі телеканалу «Еспресо».

Він додав, що українські підрозділи «роблять усе можливе, аби покращити ситуацію у місті».

«Місто Соледар не перебуває під контролем російської армії», — підкреслив він.

Коментувати питання контролю над важливими транспортними артеріями навколо Соледара Череватий не став, зазначивши лише, «що є і наш контроль, і контроль ворога».

Генштаб ЗСУ у своєму вечірньому зведенні ситуацію навколо Соледара не коментував.

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