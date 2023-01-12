Росія найближчими місяцями піде ва-банк, заявив Данілов

Росія найближчими місяцями піде ва-банк. Про це в ефірі телемарафону заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.



«Два-три місяці для нас будуть складними й вирішальними. Мається на увазі, що Росія повинна йти вже ва-банк. Вона теж без кінця не може тягнути війну, там непроста ситуація, та накопичуються проблеми в Росії», — сказав він.



За словами Данілова, у Кремлі вже готуються «до певних подій», оскільки «люблять дати».



«24 лютого буде один із періодів, коли їм хотілося б відзвітувати перед своїм суспільством про досягнення якихось успіхів», — зазначив секретар РНБО.



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