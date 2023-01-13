Ремонт Крымского моста: По срокам сдачи возникли сомнения ►

Вышел новый дайджест «Крым сегодня». Темы выпуска:
- Легковым автомобилям и автобусам всех классов открыли проезд по Крымскому мосту.
- Завершить ремонт и запустить движение по обеим автомобильным полосам обещают уже весной, но что не так с ремонтом?
- На полуострове пытаются восполнить дефицит бензина.
- Перебои с лекарствами в крымских аптеках: в чем причина? Чиновники обвиняют самих людей, люди — видят просчеты в действиях чиновников от медицины.
- Ялтинцы возмущены: у города отобрали канатную дорогу «Мисхор-Ай-Петри» и отдадут частному инвестору; горожане подозревают аферу.
- На Шахматной лестнице в Симферополе всего спустя неделю после окончания ремонта перестала нормально работать подсветка.
- Всего лишь за первые дни января волонтеры обнаружили на крымском побережье 14 погибших дельфинов.
- В Крыму массово судят и штрафуют за комментарии о войне — по так называемой «статье о фейках».