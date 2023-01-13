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Ремонт Крымского моста: По срокам сдачи возникли сомнения ►

13 января 2023, 01:04

Ремонт Крымского моста: По срокам сдачи возникли сомнения ►

Вышел новый дайджест «Крым сегодня». Темы выпуска:

  • Легковым автомобилям и автобусам всех классов открыли проезд по Крымскому мосту.
  • Завершить ремонт и запустить движение по обеим автомобильным полосам обещают уже весной, но что не так с ремонтом?
  • На полуострове пытаются восполнить дефицит бензина.
  • Перебои с лекарствами в крымских аптеках: в чем причина? Чиновники обвиняют самих людей, люди — видят просчеты в действиях чиновников от медицины.
  • Ялтинцы возмущены: у города отобрали канатную дорогу «Мисхор-Ай-Петри» и отдадут частному инвестору; горожане подозревают аферу.
  • На Шахматной лестнице в Симферополе всего спустя неделю после окончания ремонта перестала нормально работать подсветка.
  • Всего лишь за первые дни января волонтеры обнаружили на крымском побережье 14 погибших дельфинов.
  • В Крыму массово судят и штрафуют за комментарии о войне — по так называемой «статье о фейках».

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