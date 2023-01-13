Ремонт Кримського мосту: По термінам здачі виникли сумніви ►

Вийшов новий дайджест "Крим сьогодні".
- Легковим автомобілям і автобусам всіх класів відкрили проїзд по Кримському мосту.
- Завершити ремонт і запустити рух по обох автомобільних смугах обіцяють вже навесні, але що не так з ремонтом?
- На півострові намагаються заповнити дефіцит бензину.
- Перебої з ліками в кримських аптеках: у чому причина? Чиновники звинувачують самих людей, люди бачать прорахунки в діях чиновників від медицини.
- Ялтинці обурені: у міста відібрали канатну дорогу «Місхор-Ай-Петрі» та віддадуть приватному інвестору; городяни підозрюють аферу.
- На Шахових сходах у Сімферополі лише через тиждень після закінчення ремонту перестало нормально працювати підсвічування.
- За перші дні січня волонтери виявили на кримському узбережжі 14 загиблих дельфінів.
- У Криму масово судять і штрафують за коментарі про війну — за так званою «статтею про фейки».