Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ Соледар

Ремонт Кримського мосту: По термінам здачі виникли сумніви ►

13 січня 2023, 01:04

Ремонт Кримського мосту: По термінам здачі виникли сумніви ►

Вийшов новий дайджест "Крим сьогодні".

  • Легковим автомобілям і автобусам всіх класів відкрили проїзд по Кримському мосту.
  • Завершити ремонт і запустити рух по обох автомобільних смугах обіцяють вже навесні, але що не так з ремонтом?
  • На півострові намагаються заповнити дефіцит бензину.
  • Перебої з ліками в кримських аптеках: у чому причина? Чиновники звинувачують самих людей, люди бачать прорахунки в діях чиновників від медицини.
  • Ялтинці обурені: у міста відібрали канатну дорогу «Місхор-Ай-Петрі» та віддадуть приватному інвестору; городяни підозрюють аферу.
  • На Шахових сходах у Сімферополі лише через тиждень після закінчення ремонту перестало нормально працювати підсвічування.
  • За перші дні січня волонтери виявили на кримському узбережжі 14 загиблих дельфінів.
  • У Криму масово судять і штрафують за коментарі про війну — за так званою «статтею про фейки».

 

Ще за темою

Місця
Кримський міст Крим
Інше
Війна

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
01:04
Ремонт Кримського мосту: По термінам здачі виникли сумніви ►
23:27
Головні події в окупації 12 січня
20:30
В окупованому Алчевську з 9 січня знову «мобілізують» чоловіків на війну — Генштаб
15:47
Війська РФ на Луганщині влаштовують провокації з українською військовою формою — ЦНС
15:18
У центрі Маріуполя окупанти знесли «будинок із годинником»
14:13
У Горлівці показали ціни на продукти в супермаркеті
12:26
СБУ повідомила про підозру депутату держдуми РФ, він керував штурмом «Азовсталі»
10:59
«ДНР»: Під час обстрілу Донецька одна людина загинула, чотирьох поранено
23:04
Головні події в окупації 11 січня
21:54
Найманці «ЧВК Вагнер» вбили британського волонтера в Соледарі
20:53
У Маріуполі окупанти демонтують трамвайні колії
20:35
Пригожин заявив про «повну зачистку» Соледара. Українська влада цього не підтверджує
17:39
У «ЛНР» заявили, що за грудень на Луганщині загинуло 13 людей
17:00
«ДНР»: Мирний житель постраждав під час обстрілу Макарівки
11:41
«ДНР»: У Горлівці снаряд влучив у будинок, поранено чоловіка
Всі новини
01:04
Ремонт Кримського мосту: По термінам здачі виникли сумніви ►
00:09
Український солдат у Соледарі заявив CNN, що його підрозділ «кинули»
00:02
Село Невське на Луганщині: під обстрілами гинуть люди ►
23:27
Головні події в окупації 12 січня
23:06
Супутник показав військову техніку біля кордону Білорусі та України
22:16
Лубинець: 23 українці, яких вважали загиблими, живі
22:00
В Петербурзі взяли під охорону інсталяцію на честь Маріуполя після напису про вбивць
20:30
В окупованому Алчевську з 9 січня знову «мобілізують» чоловіків на війну — Генштаб
20:27
Окупанти оголосили «націоналізацію» в Херсонській області – Генштаб ЗСУ
19:33
Захисників Соледара та Бахмута посилять технікою та боєприпасами від партнерів – Зеленський
17:55
Ердоган розраховує поговорити з Путіним та Зеленським про гуманітарний коридор
16:53
Пристайко: Україна відвела частину військ на північ країни
16:46
В деяких немає під'їзду: Скільки будинків пошкоджено у Слов'янську, розповів Лях
16:36
Прикордонники показали, як знищили окупантів у районі Бахмута
16:21
На Херсонщині під час обстрілу загинув чоловік, жінка отримала поранення — ОВА
Всі новини
ВІДЕО
Ремонт Кримського мосту: По термінам здачі виникли сумніви ► Ремонт Кримського мосту: По термінам здачі виникли сумніви ►
13 січня, 01:04
Село Невське на Луганщині: під обстрілами гинуть люди ► Село Невське на Луганщині: під обстрілами гинуть люди ►
13 січня, 00:02
Наслідки обстрілу у Донецьку. Фото: Соцмережі «ДНР»: Під час обстрілу Донецька одна людина загинула, чотирьох поранено
12 січня, 10:59

«Новини Донбасу» © 2023, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама