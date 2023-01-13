30 тысяч — за два месяца: Люди массово возвращаются в Славянск

В Славянск вернулись уже 50 процентов жителей, в городе работают магазины, и не только продуктовые. Об этом в интервью телеканалу «FreeДом» рассказал мэр города Вадим Лях.



«Если говорить о начале боевых действий, когда в городе осталось минимальное количество, порядка 20 тысяч жителей из 100-тысячного города, то работали в основном только продуктовые магазины. Сейчас, когда в город уже вернулось порядка 50% населения, уже открылись и строительные магазины, и магазины по продаже канцелярии, одежды. Также на рынках открылись дополнительные точки, где продают не только продукты питания», — перечислил Лях.



По его словам, заработали некоторые производства — говорить об их полноценной, масштабной работе пока нельзя. Однако как только появился газ, заработали хлебозавод, кондитерская. Многие производители планируют запуститься к весне.



Мэр города пояснил, почему возвращаются те, кто был в эвакуации более полугода, те, кто уехал первыми.



«Основная масса выехала из города, потому что на тот момент опасность была окружения Краматорска, Славянска, и все боялись сценария Мариуполя, чтобы не остаться замкнутым и не иметь возможности выехать. Соответственно, люди выехали. Такая возможность была», — сказал он.



Лях добавил, что все они хотели и планировали вернуться.



«Как только возможность появилась, появилось отопление, появились коммунальные услуги. У нас три месяца не было воды, занимались ее подвозом — удалось восстановить все это. Люди увидели, и многие начали возвращаться. Как я сказал, 20 тысяч — минимальное количество, буквально за последние два месяца вернулись 30 тысяч. И сейчас это почти 50 тысяч в городе находятся», — уточнил мэр.



Также он сообщил, что фронт находится в 50 километрах — из-за этого часть людей, планирующих вернуться, наблюдают за военной обстановкой. Лях подчеркнул, что опасность обстрелов сохраняется, и призвал тех, кто имеет возможность, пока что остаться в более безопасных регионах.

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