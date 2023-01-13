30 тисяч — за два місяці: Люди масово повертаються до Слов'янська

У Слов'янськ повернулися вже 50 відсотків мешканців, у місті працюють магазини, і не тільки продуктові. Про це в інтерв'ю телеканалу «FreeДом» розповів мер міста Вадим Лях.



«Якщо говорити про початок бойових дій, коли в місті залишилася мінімальна кількість, близько 20 тисяч мешканців зі 100-тисячного міста, то працювали в основному тільки продуктові магазини. Зараз, коли в місто вже повернулося близько 50% населення, вже відкрилися і будівельні магазини, і магазини з продажу канцелярії, одягу. Також на ринках відкрилися додаткові точки, де продають не тільки харчові продукти», — перелічив Лях.



За його словами, запрацювали деякі виробництва — говорити про їхню повноцінну, масштабну роботу поки що не можна. Однак щойно з'явився газ, запрацювали хлібозавод, кондитерська. Багато виробників планують запуститися до весни.



Мер міста пояснив, чому повертаються ті, хто був в евакуації понад пів року, ті, хто виїхав першими.



«Основна маса виїхала з міста, тому що на той момент небезпека була оточення Краматорська, Слов'янська, і всі боялися сценарію Маріуполя, щоб не залишитися замкнутим і не мати можливості виїхати. Відповідно, люди виїхали. Така можливість була», — сказав він.



Лях додав, що всі вони хотіли й планували повернутися.



«Щойно можливість з'явилася, з'явилося опалення, з'явилися комунальні послуги. У нас три місяці не було води, займалися її підвозом — вдалося відновити все це. Люди побачили, і багато хто почав повертатися. Як я сказав, 20 тисяч — мінімальна кількість, буквально за останні два місяці повернулися 30 тисяч. І зараз це майже 50 тисяч у місті перебувають», — уточнив мер.



Також він повідомив, що фронт розташований за 50 кілометрів — через це частина людей, які планують повернутися, спостерігають за військовими обставинами. Лях наголосив, що небезпека обстрілів зберігається, і закликав тих, хто має можливість, поки що залишитися в безпечніших регіонах.