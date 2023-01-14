Авдіївка потрапила під масований обстріл, тіла загиблих лежать на вулиці

Авдіївка. Фото: Telegram

Авдіївка Донецької області потрапила під масований обстріл, є загиблі та поранені. Про це повідомляють очевидці.



Зазначається, що в районі «Буму» лежать тіла загиблих. Також «прильоти» зафіксовано ще в кількох районах. Поранені є на ринку та в місці видачі гуманітарної допомоги. На вулиці Молодіжній горять квартири.

Попередньо відомо про трьох загиблих і трьох поранених — у Telegram-пабліках люди пишуть, що постраждалих відвезли медики.



Інформацію про трьох загиблих і трьох поранених «Суспільному» підтвердив очільник військової адміністрації міста Віталій Барабаш.



Народний депутат Муса Магомедов наголосив, що окупанти цілеспрямовано цілилися по місцях скупчення людей: під обстріл потрапили міський ринок, район магазину «Лафар» і колишнього кінотеатру «Рубін».



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