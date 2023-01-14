РФ сорвала обмен пленными — Координационный штаб

Российская сторона сорвала запланированный обмен пленными между Украиной и Россией. Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.



«Сегодня был запланирован очередной обмен пленными с российской стороной. Однако в последний момент он был отменен по инициативе россиян. О причинах такого решения несложно догадаться», — отметили в штабе.



Иные подробности не указаны.



Также в ведомстве подчеркнули, что как бы РФ не показывала, что ей не вредят потери, но они для нее чрезвычайно болезненны.



«Только на взятых в плен собственных командиров и солдат россияне согласны менять наших военных», — сообщили в штабе.