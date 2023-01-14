РФ зірвала обмін полоненими — Координаційний штаб

Російська сторона зірвала запланований обмін полоненими між Україною та Росією. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.



«Сьогодні був запланований черговий обмін полоненими з російською стороною. Однак в останній момент його було скасовано з ініціативи росіян. Про причини такого рішення нескладно здогадатися», — зазначили в штабі.



Інших подробиць не вказано.



Також у відомстві наголосили, що як би РФ не показувала, що їй не шкодять втрати, але вони для неї надзвичайно болючі.



«Тільки на взятих у полон власних командирів і солдатів росіяни згодні міняти наших військових», — повідомили в штабі.