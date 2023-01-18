Кабмин разрешил пересылку паспортов по почте на период войны

Кабмин внес изменения в Правил предоставления услуг почтовой связи, разрешив пересылку паспорта гражданина Украины и удостоверение личности на возвращение в Украину в регистрируемых международных почтовых отправлениях в период действия военного положения. Об этом сообщает пресс-служба правительства.



«Депортация украинцев с временно оккупированных территорий в РФ стала масштабным преступлением оккупантов. При этом граждане часто остаются без каких-либо документов, удостоверяющих их личность. Как следствие – при попытке уехать из Российской Федерации в третьи страны им сложно пересекать границу», - говорится в сообщении.



Отмечается, что новация позволит обеспечить проездными документами украинцев – как депортированных, так и выехавших в третьи страны – для их возвращения в страну.



Соответствующее решение правительство приняло на заседании во вторник.