Кабмін дозволив пересилання паспортів поштою на період війни

Кабмін вніс зміни до Правил надання послуг поштового зв'язку, дозволивши пересилання паспорта громадянина України та посвідчення особи на повернення в Україну в міжнародних поштових відправленнях, що реєструються, в період дії військового стану. Про це повідомляє прес-служба уряду.



«Депортація українців із тимчасово окупованих територій у РФ стала масштабним злочином окупантів. При цьому громадяни часто залишаються без будь-яких документів, що засвідчують їхню особу. Як наслідок – при спробі виїхати з Російської Федерації до третіх країн їм складно перетинати кордон», - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що новація дозволить забезпечити проїзними документами українців – як депортованих, так і тих, хто виїхав до третіх країн – для їхнього повернення до країни.



Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у вівторок.