Россия решила организовать в оккупации исправительные колонии

Российская Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) должна организовать на оккупированных украинских территориях исправительные колонии. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.



«Парламентская газета» поясняет, что ФСИН должна организовать 25 исправительных колоний, лечебно-исправительные учреждения и исправительные центры на захваченных территориях Запорожской и Херсонской областей, а также на подконтрольных группировкам «ДНР» и «ЛНР» частях Донбасса. Предусмотрено создание 13 таких учреждений на подконтрольной «ДНР» территории, восьми — на подконтрольной «ЛНР». Четыре и три планируют создать соответственно в Херсонской и Запорожской областях.