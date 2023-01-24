Росія вирішила організувати в окупації виправні колонії

Російська Федеральна служба виконання покарань (ФСВП) має організувати на окупованих українських територіях виправні колонії. Відповідне розпорядження підписав прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін.



«Парламентская газета» пояснює, що ФСВП має організувати 25 виправних колоній, лікувально-виправні установи та виправні центри на захоплених територіях Запорізької та Херсонської областей, а також на підконтрольних угрупованням «ДНР» і «ЛНР» частинах Донбасу. Передбачено створення 13 таких установ на підконтрольній "ДНР" території, восьми — на підконтрольній «ЛНР». Чотири та три планують створити відповідно в Херсонській і Запорізькій областях.