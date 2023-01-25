Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут Соледар

Армия РФ за сутки атаковала 11 населенных пунктов Донецкой области

25 января 2023, 10:32

Армия РФ за сутки атаковала 11 населенных пунктов Донецкой области

Армия РФ за сутки атаковала 11 населенных пунктов Донецкой области. Фото: Полиция Донецкой области Армия РФ за сутки атаковала 11 населенных пунктов Донецкой области. Фото: Полиция Донецкой области

За минувшие сутки правоохранители зафиксировали 32 преступления войск РФ в Донецкой области. Об этом сообщилив Главном управлении Национальной полиции Донецкой области, отметив, что из-за обстрелов есть раненые мирные жители.

Российские оккупанты за сутки атаковали 11 населенных пунктов Донецкой области, города Авдеевка, Константиновка, Торецк, Курахово, Часов Яр, Красногоровка, пгт Большая Новоселка, села Веселое, Екатериновка, Времевка, Красногоровка.

Армия РФ обстреливала регион авиационными ракетами, ЗРК «С-300», РСЗО «Торнадо-С», «Град», артиллерией, танками.

Уничтожены и повреждены за сутки 25 гражданских объектов – 14 жилых домов, помещения заводов, газопровод, автомобили.

Один снаряд из «Торнадо-С» и два из «С-300» российских войск ударил по Константиновке.

«Ракеты попали в жилищный сектор и промышленный объект. Повреждены 7 многоквартирных домов, травмированы гражданские жители, среди них 3 детей», - сообщили правоохранители.

Из авиации оккупанты ударили по селу Времовка, информации о жертвах и повреждениях полицейским не поступало.

Авдеевку армия обстреляла шестнадцать раз. Оккупанты били по городу из «Градов» и артиллерии, ранен человек. В результате вражеских атак, по данным правоохранителей, ранены люди в Великой Новоселке, Красногоровке, Торецке.

Полиция задокументировала военные преступления войск РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.

Также сообщается, что с помощью полиции были эвакуированы из Донецкой области ещё 137 человек, с начала обязательной эвакуации – более 36680 человек, среди них 5335 – дети, 2039 – люди с инвалидностью.

Смотрите ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране.

Еще по теме

Места
Донецкая область
Прочее
Война обстрелы на Донбассе
Организации
полиция Донецкой области

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:32
«ДНР» сообщила, сколько людей пострадали от обстрелов за сутки
09:27
В РФ мобилизуют на войну мужчин, которых ранее депортировали из Украины
23:32
Главные события в оккупации 24 января
20:40
Россия решила организовать в оккупации исправительные колонии
16:42
В Бердянске взорвался автомобиль
16:15
Прямое попадание снаряда: В поселке под Донецком погиб мужчина
16:14
В пригороде Мариуполя прогремели взрывы и работала система ПВО оккупантов
15:30
Появилось видео разрушенных в результате боев жилых кварталов Соледара
14:06
«Роскапстрой»: Завод «Азовсталь» в Мариуполе восстанавливать не будут — нерентабельно
13:00
«ДНР»: Три человека получили ранения в результате обстрела поселка под Волновахой
12:02
Пушилин объяснил, почему не получается установить цены на продукты «как в Ростове»‎
10:40
Оккупанты откроют два новых КПП на неподконтрольном участке границе с Ростовской областью
10:01
В Луганской ОВА заявили об уменьшении количества атак Белогоровки оккупантами
09:30
«ДНР» сменила «мэра» Мариуполя. Теперь им стал экс-начальник милиции города
09:21
Российские военные эвакуируют свои семьи из оккупированного Луганска — ВСУ
все новости
10:45
Угледар — под интенсивными обстрелами, повреждены десятки домов
10:32
Армия РФ за сутки атаковала 11 населенных пунктов Донецкой области
10:32
«ДНР» сообщила, сколько людей пострадали от обстрелов за сутки
09:51
Войска РФ атаковали Херсонскую область 52 раза за сутки
09:27
В РФ мобилизуют на войну мужчин, которых ранее депортировали из Украины
09:05
Двое британцев погибли при попытке эвакуации жительницы Соледара, сообщили их семьи
08:56
Утром оккупанты обстреляли Купянск Харьковской области
08:39
Зеленский подписал закон об усилении ответственности для военных за бегство с поля боя
08:15
На Донетчине из-за обстрелов ранены 10 человек
00:30
ГУР МОУ показало рейд своего спецподразделения в районе Новой Каховки
00:00
Россия готовится к новой волне агрессии, предупредил Зеленский
23:32
Главные события в оккупации 24 января
22:59
Часов Яр после обстрела. Как выживают местные жители ►
22:10
В ВСУ рассказали, как проходит мобилизация
21:11
Зеленский уволил руководителей пяти областей и назначил нового замглавы ОП
все новости
ВИДЕО
Часов Яр после обстрела. Как выживают местные жители ► Часов Яр после обстрела. Как выживают местные жители ►
24 января, 22:59
Армия РФ обстреляла Константиновку, ранили чеьверых мирных жителей. Фото: Павел Кириленко Войска РФ обстреляли Константиновку, ранили четверых мирных жителей
24 января, 12:57
Будущее Навального: свобода или смерть в тюрьме? ► Будущее Навального: свобода или смерть в тюрьме? ►
24 января, 00:57

«Новости Донбасса» © 2023, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

 

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама