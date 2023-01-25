Армия РФ за сутки атаковала 11 населенных пунктов Донецкой области. Фото: Полиция Донецкой области

За минувшие сутки правоохранители зафиксировали 32 преступления войск РФ в Донецкой области. Об этом сообщилив Главном управлении Национальной полиции Донецкой области, отметив, что из-за обстрелов есть раненые мирные жители.



Российские оккупанты за сутки атаковали 11 населенных пунктов Донецкой области, города Авдеевка, Константиновка, Торецк, Курахово, Часов Яр, Красногоровка, пгт Большая Новоселка, села Веселое, Екатериновка, Времевка, Красногоровка.

Армия РФ обстреливала регион авиационными ракетами, ЗРК «С-300», РСЗО «Торнадо-С», «Град», артиллерией, танками.

Уничтожены и повреждены за сутки 25 гражданских объектов – 14 жилых домов, помещения заводов, газопровод, автомобили.

Один снаряд из «Торнадо-С» и два из «С-300» российских войск ударил по Константиновке.



«Ракеты попали в жилищный сектор и промышленный объект. Повреждены 7 многоквартирных домов, травмированы гражданские жители, среди них 3 детей», - сообщили правоохранители.

Из авиации оккупанты ударили по селу Времовка, информации о жертвах и повреждениях полицейским не поступало.

Авдеевку армия обстреляла шестнадцать раз. Оккупанты били по городу из «Градов» и артиллерии, ранен человек. В результате вражеских атак, по данным правоохранителей, ранены люди в Великой Новоселке, Красногоровке, Торецке.

Полиция задокументировала военные преступления войск РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.



Также сообщается, что с помощью полиции были эвакуированы из Донецкой области ещё 137 человек, с начала обязательной эвакуации – более 36680 человек, среди них 5335 – дети, 2039 – люди с инвалидностью.

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