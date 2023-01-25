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Армія РФ за добу атакувала 11 населених пунктів Донецької області

25 січня 2023, 10:32

Армія РФ за добу атакувала 11 населених пунктів Донецької області

Армія РФ за добу атакувала 11 населених пунктів Донецької області. Фото: Поліція Донецької області Армія РФ за добу атакувала 11 населених пунктів Донецької області. Фото: Поліція Донецької області

За минулу добу правоохоронці зафіксували 32 злочини військ РФ у Донецькій області. Про це повідомилиу Головному управлінні Національної поліції Донецької області, зазначивши, що через обстріл є поранені мирні жителі.

Російські окупанти за добу атакували 11 населених пунктів Донецької області, міста Авдіївка, Костянтинівка, Торецьк, Курахове, Часів Яр, Красногорівка, смт Велика Новосілка, села Веселе, Катеринівка, Времівка, Красногорівка.

Армія РФ обстрілювала регіон авіаційними ракетами, ЗРК «С-300», РСЗВ «Торнадо-С», «Град», артилерією, танками.

Знищено та пошкоджено за добу 25 цивільних об'єктів – 14 житлових будинків, приміщення заводів, газопровід, автомобілі.

Один снаряд із «Торнадо-С» та два із «С-300» російських військ вдарив по Костянтинівці.

«Ракети поцілили в житловий сектор і промисловий об’єкт. Пошкоджено 7 багатоквартирних будинків, є травмовані цивільні мешканці, серед них 3 дітей», - повідомили правоохоронці.

З авіації окупанти вдарили по селу Времівка, інформації про жертви та пошкодження поліцейським не надходило.

Авдіївку армія обстріляла шістнадцять разів. Окупанти били по місту з «Градів» та артилерії, поранили людину. У результаті ворожих атак, за даними правоохоронців, поранено людей у Великій Новосілці, Красногорівці, Торецьку.

Поліція задокументувала військові злочини військ РФ і спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.

Також повідомляється, що за допомогою поліції було евакуйовано з Донецької області ще 137 осіб, з початку обов'язкової евакуації – понад 36 680 осіб, серед них 5335 – діти, 2039 – люди з інвалідністю.

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