Войска РФ нанесли удар по жилым кварталам Авдеевки

Российские войска ударили по многоєтажному дому в Авдеевке. Фото: Местные Telegram-каналы

В сети появились фото последствий прилета российских снарядов по дому в Авдеевке Донецкой области. Материал публикую местные Telegram-каналы.



В военной администрации города «Новостям Донбасса» подтвердили, что сегодня российские войска, ударили по жилому кварталу. Информация о пострадавших уточнятся.

Глава областной военной администрации Павел Кириленко уточнил, что силы РФ ударили из реактивной системы залпового огня «Град».

В утренней сводке полиции Донецкой области сообщалось, что войска РФ за минувшие сутки нанесли по Авдеевке шестнадцать ударов.

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