Війська РФ завдали удару по житлових кварталах Авдіївки

Російські війська вдарили по багатоповерховому будинку в Авдіївці. Фото: Місцеві Telegram-канали

У мережі з'явилися фото наслідків прильоту російських снарядів по будинку в Авдіївці Донецької області. Матеріал публікують місцеві Telegram-канали.

У військовій адміністрації міста «Новинам Донбасу» підтвердили, що російські війська сьогодні вдарили по житловому кварталу. Інформація про постраждалих уточнюється.



Голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко уточнив, що сили РФ вдарили з реактивної системи залпового вогню «Град».

У ранковому зведенні поліції Донецької області повідомлялося, що війська РФ за минулу добу завдали по Авдіївці шістнадцять ударів.

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