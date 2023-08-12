РФ стверджує, що відбила атаку на Кримський міст

В окупованому Криму на Керченському мосту видно густий дим. Фото та відео опублікували очевидці.
Призначений РФ глава Криму Аксьонов заявив, що в районі Керченської протоки силами протиповітряної оборони збито дві ракети.
«Кримський міст не пошкоджений», — стверджує він.
Радник Аксьонова Крючков заявив, що дим на Кримському мості — це димова завіса, яку поставили спецслужби. За його словами, рух відновиться найближчим часом.
У мережі вже публікують фото, зроблене, як стверджується, після того, як дим розвіявся.