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Обстріл Донецької області: під ударом опинився Торецьк: багато руйнувань, є поранені

21 серпня 2023, 11:50

Обстріл Донецької області: під ударом опинився Торецьк: багато руйнувань, є поранені

Росіяни обстріляли Донецьку область. Фото: Донецька ОВА Росіяни обстріляли Донецьку область. Фото: Донецька ОВА

Протягом доби окупаційні війська обстрілювали Донецьку область. Загалом росіяни поранили сім цивільних, відомо про величезну кількість зруйнованих житлових будинків та підприємств. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«На Волноваському напрямку росіяни 20 разів обстріляли з артилерії Вугледар, двічі – Новоукраїнку. У Комарській громаді під вогнем Бурлацьке та Шевченко. Загалом за добу росіяни поранили 7 мешканців Донбасу», — написав він.

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За даними Кириленка, на Донецькому напрямку 2 людей поранено у Красногорівці Мар'їнської громади.

На Горлівському напрямку у Петрівці Торецької громади поранено людину, пошкоджено будинок. У Часовоярській громаді пошкоджено 4 приватні будинки, 1 багатоповерхівку та промислову будівлю.

На Лисичанському напрямку пошкоджено 2 будинки у Сіверську та 2 будинки у Переїзному Званівської громади. Зафіксовано 11 обстрілів Лиманської громади.

Нагадаємо, минулої доби, 20 серпня, російські окупанти поранили сімох мирних жителів Донецької області.

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Павло Кириленко
Місця
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Події
Війна

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